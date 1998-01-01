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العليا الإسرائيلية تصدر قرارا بإعادة 65 قاربا لصيادي غزة

الثلاثاء 21 مايو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية تصدر قرارا بإعادة 65 قاربا لصيادي غزة


غزة / سما/

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، قرارا بإعادة 65 قاربا لصيادين من قطاع غزة، صادرت البحرية الإسرائيلية قواربهم قبالة سواحل القطاع بعد استهدافهم خلال الأشهر والسنوات الأخيرة.

وبحسب جمعية جيشاه - مسلك الحقوقية الإسرائيلية، فإنها قدمت التماسا أمام المحكمة بمشاركة مركز عدالة والميزان لحقوق الإنسان، نيابةً عن عدد من الصيادين الفلسطينيين، وتم قبول الالتماس

واعتبرت تلك المراكز الحقوقية خلال الالماس أن احتجاز القوارب غير قانوني ومخالف لكل القوانين. مطالبةً بإعادة القوارب بكافة معداتها التي كانت على متنها حين مصادرتها والتي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.

وقال ممثل النيابة الإسرائيلية أنه سيتم إعادة القوارب لأصحابها خلال الأشهر المقبلة. فيما طالب ممثلو المراكز الحقوقية أن تعاد بدون قيود وضمن جدول زمني واضح.

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