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مزاعم إسرائيلية: محكمة لاهاي ستنظر في فتح تحقيق جنائي ضد هنية!

الثلاثاء 21 مايو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزاعم إسرائيلية: محكمة لاهاي ستنظر في فتح تحقيق جنائي ضد هنية!


غزة / سما/

 زعمت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تنظر في إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب معهد القدس للعدالة، فإن المحكمة الجنائية الدولية أبلغتهم عبر إشعار رسمي بأنها ستنظر في فتح تحقيق ضد هنية. مشيرةً إلى أن ذلك جاء كرد على دعاوى رفعت من المركز ضد هنية مؤخرا نيابةً عن عشرات الإسرائيليين تتهمه بارتكاب جرائم حرب من عام 2017 إلى 2019.

ووجه المركز نسخة من الإشعار إلى رؤساء الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست. معتبرا ذلك إنجازا مهما بالنسبة لإسرائيل.

وتتهم الدعاوى المرفوعة، هنية بأنه يرتكب جرائم حرب من خلال استخدام الأطفال كدروع بشرية في غزة، في عمل منافٍ للقانون الدولي والإنساني.

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