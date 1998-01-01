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رسائل من الرئيس عباس الى السنغال وجنوب افريقيا وهذا مفادها...

الثلاثاء 21 مايو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسائل من الرئيس عباس الى السنغال وجنوب افريقيا وهذا مفادها...


رام الله / سما /

من المزمع أن يتوجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مبعوثا من الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، حاملا رسائل خطية من الرئيس إلى رئيس جمهورية السنغال، ورئيس جمهورية جنوب افريقيا، وممثلا عن الرئيس محمود عباس في مراسيم تنصيب رئيس جنوب افريقيا.

وقال مجدلاني من ضمن الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، بارسال رسائل الى الدول تتعلق بالتطورات الأخيرة بشأن صفقة القرن الامريكية وتصفية القضية الفلسطينية، بالاضافة الى قرصنة حكومة الاحتلال جزءا من أموال المقاصة بشكل مناقض لاتفاق باريس الاقتصادي، في خطوة تخالف القوانين وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لابتزاز القيادة الفلسطينية والضغط عليها لمنع قيامها بواجباتها تجاه عائلات الأسرى والشهداء، الذين ناضلوا من أجل حرية شعبهم وإنهاء الاحتلال.

وتابع مجدلاني إن القارة الافريقية ساحة عمل دولية هامة، وتربطنا بالعديد من الدول علاقات قوية، ومن المهم التوجه لها ووضعها بصورة المستجدات السياسية، مؤكدا أن تحشيد الدعم الدولي للقيادة والقضية الفلسطينية في هذه الظروف التي تمر بها امر في غاية الاهمية.

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