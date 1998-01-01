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بالأسماء.. داخلية غزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء

الثلاثاء 21 مايو 2019 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. داخلية غزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة الثلاثاء ،عن آلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع أقصى جنوب قطاع غزة ليوم الاربعاء.

وقالت داخلية غزة ان السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية بالاضافة للحافلة الثالثة من كشف  (5/16). 

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها والتواجد الأربعاء الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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