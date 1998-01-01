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اللاجئة السعودية رهف: "الآن عرفت أننا في شهر رمضان"!

الثلاثاء 21 مايو 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللاجئة السعودية رهف: "الآن عرفت أننا في شهر رمضان"!


وكالات

أطلت الفتاة السعودية الهاربة من أسرتها رهف محمد القنون، في مقطع فيديو جديد ردت فيه على منتقديها بسبب عدم ارتداء الحجاب خلال شهر رمضان.

وشاركت رهف اليوم الثلاثاء متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" بفيديو عبرت فيه عن استيائها من إحدى المجلات بسبب المحتوى الناقد حول ظهورها دون حجاب.

وقالت بشكل ساخر: "لا يبوني أتحجب بنهار رمضان، أصلا توني أدري أنه رمضان".

ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته صورتها الأخيرة على حسابها في موقع "تويتر" ثالث أيام شهر رمضان في أحد المكاتب مرتدية ملابس سوداء مكشوفة من منطقة الصدر ودون حجاب.

ورهف محمد فتاة سعودية أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا شمل صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء في كندا وانتقالها للعيش هناك.

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