هل سيكون كحلون أول وزير إسرائيلي يزور البحرين؟

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، عن نيته المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الوزير، عمري شينفيلد، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن كحلون، إذا بقي في منصبه، يريد حضور المؤتمر الذي من المتوقع أن تطرح فيه الإدارة الأمريكية خطتها لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير لم يتلق بعد دعوة لـ"ورشة العمل" التي أعلنت الولايات المتحدة والبحرين مساء الأحد عن انعقادها في المنامة، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال أيام.

وتعد "ورشة البحرين" أول خطوة في إطار تطبيق خطة السلام الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وكان كحلون قد عقد خلال السنوات الأخيرة سلسلة لقاءات مع نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن الموضوع.

وسبق أن أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّهت إلى تل أبيب دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر البحرين.

وإذا حضر كحلون المؤتمر فإن ذلك سيكون أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين، وذلك بعد إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى هذه الدولة الشهر الماضي "لدواع أمنية".

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت المشاركة في المؤتمر منددة بتركيزه على النواحي الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية، إذ شدد وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أمس على أن أي فلسطيني سيحضر "الورشة" لن يكون سوى متعاون مع الإسرائيليين والأمريكيين، حسب قوله.