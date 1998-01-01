قناة كان: حماس حسنت قدراتها للتصدي للطائرات والجيش يعلم بذلك الخطر

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية، إن الذراع العسكري لحركة حماس، قام بتحسين القدرة على إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي، يعلم بذلك الخطر، ويعمل منذ عام وفقا للتعليمات بأن هناك تهديدا حقيقيا على طائراته في قطاع غزة.

وأضافت القناة، أن مجموعة من كتائب القسام أطلقت صاروخا محمولا على الكتف، تجاه طائرة أباتشي إسرائيلية، وحاولت إسقطاها، خلال جولة التصعيد الأخيرة.

وأشارت القناة العبرية، الى أن طائرة إسرائيلية بدون طيار، أحبطت هذه المحاولة، بعد أن أطلقت صاروخا تجاه المجموعة التي حاولت اسقاط طائرة الأباتشي.