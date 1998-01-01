توزيع مساعدات تركية على محتاجين بغزة

غزة / سما /

أعلنت جمعيات تركية الإثنين، عن توزيع طرود غذائية، ومساعدات مالية، على محتاجين في غزة، وذلك في إطار شهر رمضان المبارك.

وقال "اتحاد الجمعيات التي تعطي قيمة للإنسان" في بيان له، إن المساعدات شملت أيضًا تقديم الإفطار لـ 250 شخصًا، جرت تحت شعار "ملح على مائدة إفطارك".

وأوضح أن مساعدات رمضان تشمل توزيع المواد الغذائية، والمساعدات المالية، في إفريقيا، وآسيا، والشرق الأوسط، بالإضافة إلى دول البلقان.

وأكّد استمرار الاتحاد في تقديم يد العون والمساعدة، لأهل غزة المحاصرين، سواءً في رمضان أو خارجه.