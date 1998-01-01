أعضاء "كنيسيت" يبلورون خطه لنزع السلاح من القرى العربية

القدس المحتلة / سما /

توجه 65 عضو من الكنيست الإسرائيلي موزعين على مختلف الكتل البرلمانية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب بلورة خطة قومية واسعة تهدف إلى القضاء على الجريمة والعنف، وجمع الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي.

وأشاروا إلى أن هذا العنف قد أودى بحياة 23 مواطناً عربياً منذ مطلع العام الجاري، وبحياة أكثر من 1245 مواطناً منذ عام الفين.

ووفقاً "لقناة كان العبرية"، اتهم هؤلاء النواب السلطات وبضمنها الشرطة بعدم القيام بخطوات فعالة للدفاع عن أكثر الحقوق أساسًا لسكان الدولة العرب، ألا وهو الحقّ في الامن والحياة.