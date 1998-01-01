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صحيفة : جيش الاحتلال يستخدم حاخامات للكشف عن انفاق حزب الله

الثلاثاء 21 مايو 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : جيش الاحتلال يستخدم حاخامات للكشف عن انفاق حزب الله


القدس المحتلة/سما/

كشف تحقيق أجراه موقع "زمان يسرائيل" بأن الجيش الاسرائيلي استعان بحاخامات يهود من التيار الصوفي الحريدي للكشف على أنفاق حزب الله الهجومية في إطار علمية درع شمالي.

ووفقا للموقع فإن الجيش أطلع ضباطه الكبار في عام 2015 على تقرير عملياتي حول أنفاق حزب الله الهجومية التي تتجاوز الأراضي الاسرائيلية، إلا أن الضباط تفاجؤوا بأن الجيش اعتمد في مصادره على طاقم حاخامات يهود من التيار الصوفي الحريدي "المنجمين اليهود" ، وليس بناء على معلومات استخبارية وعملياتية من الجهات المختصة.

ومن جانبه، أوضح ضابط رفيع بأن الحاخامات نجحوا في تحديد مسارات الأنفاق من تحت الأرض، كما أنهم كانوا يوجهون قوات الهندسة عن أماكن فتحات الأنفاق على حد زعمه.

#انفاق #حزب الله #الشمال #الجيش الإسرائيلي

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