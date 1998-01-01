الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة

صنعاء /وكالات/

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهدف مطار نجران جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي، أن الجماعة استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالسعودية مما أسفر عن نشوب حريق في المكان. وأضافت القناة: "نفذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوما بطائرة "قاصف 2كا" على مطار نجران".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تحالف السعودية قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة عليها متفجرات.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قوله إن جماعة الحوثي "قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات". ولم يشر التقرير إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.

ويأتي الهجوم غداة إعلان قوات تحالف السعودية، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمكة المكرمة غرب السعودية، في حين نفت الجماعة صلتها بالعملية.

ووفقا للحوثيين، فإن قاصف "كا2" طائرة مسيرة تنفجر من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 مترا وبشكل متشظي ولديها القدرة على حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

وكشفت الجماعة، الستار عن طائرة "قاصف كا2" في العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي، ودشنتها بشن هجوم على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وتتواصل، منذ 26 آذار/مارس 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف السعودية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.