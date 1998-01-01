تقليص كميات وأنواع المشتريات للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، مساء لأثنين، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، قررت تقليص أنواع وكميات المنتجات التي يسمح للأسرى الفلسطينيين بشرائها داخل السجن (بواسطة الكانتينا).

وقالت القناة العبرية، إن مصلحة السجون الإسرائيلية، قررت تقليص المنتجات والكميات المسموح للأسرى الأمنيين بشرائها، الى النصف تقريبا.

وبحسب القناة الثانية، فإن التقليص سيطال منتجات مثل: الأحذية والساعات والحلويات والمشروبات الخفيفة، وبعض منتجات الحليب، وبعض أنواع الشوكولاتة.

وأضافت القناة، أن أصحاب امتيازات المقاصف (الكانتينا) في السجون الإسرائيلية، يتلقون من السلطة الفلسطينية مبلغ 400 شيكل شهريا عن كل أسير فلسطيني، لشراء المنتجات والبضائع.

وأشارت القناة العبرية، الى أن ادارة السجون، ستقوم بتقليص يصل الى نسبة 50% على كمية وأنواع المنتجات التي تباع للأسرى الفلسطينيين الأمنيين بواسطة المقاصف – الكانتينا.