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اخلاء المعتكفين من الأقصى واعتقال 4 منهم

الثلاثاء 21 مايو 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اخلاء المعتكفين من الأقصى واعتقال 4 منهم


القدس المحتلة / سما /

أخلت قوات الاحتلال مع حلول منتصف الليل عشرات المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت عددا منهم.
وأفاد شهود عيان أن قوات وضباط الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، اقتحموا المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح عبر باب المغاربة، وأجبروا المعتكفين الذين تجمعوا وتواجدوا داخل المسجد القبلي على اخلائه فورا.
وأوضح المعتكفون أن قوات الاحتلال المدججة بالسلاح وفور اقتحامها المسجد القبلي اخرجت النساء بالقوة، وايقظت كبار السن وأخرجتهم، كما انتظروا انتهاء صلاة "قيام الليل" واخلوا المسجد من كافة المصلين .
وأضاف المعتفكون أن شرطة الاحتلال اعتقلت 4 شبان من المعتكفين من بلدة كفر قاسم.
وأوضح المعتكفون أنهم افترشوا الأرض في منطقة باب السلسلة - أحد أبواب المسجد الأقصى- ومسجد "المأذنة الحمراء" بالقدس القديمة، تأكيدا على حقهم بالاعتكاف، رافضين الاجراءات التي تتخذ بحقهم ومحاولة منع الاعتكاف في الأقصى منذ أسبوعين، حيث تكرر اقتحام المسجد واخلاء المصلين عدة مرات خلال الأيام الماضية، دون تحريك أي ساكن من أحد.
وحذر المعتكفون من انتهاك حق العبادة "الاعتكاف" وقالوا" هذا انتهاك صارخ بحق المسجد الأقصى، وبداية التضييقات في رمضان، قد تكون تضييقات في سنوات قادمة من شأنها الغاء الاعتكاف بشكل كامل.
وطالب المعتكفون من النسوة والرجال الأوقاف الإسلامية توفير الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك، على غرار السنوات الماضية.

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