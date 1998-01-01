غرينبلات : "رؤيتنا للسلام ليست اقتصادية فقط و التاريخ "سيحاكم السلطة الفلسطينية بقسوة"

القدس المحتلة / سما /

أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على "أننا كنا واضحين حول الرؤية الاقتصادية التي نقدمها، ولا يمكن أن توجد بدون المكون السياسي، ولا يمكن للمكون السياسي أن ينجح بدون الاقتصاد."

وقال غرينبلات في تغريدة له على موقع توتير يوم الثلاثاء " ندعو الذين يزعمون أن رؤيتنا زائفة هي السلام الاقتصادي فقط، إلى عدم تصديق الشائعات بأن الخطة اقتصادية فقط، هي ليست كذلك."

وكان البيت الأبيض أعلن عقد "ورشة عمل" في المنامة في حزيران/ يونيو المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط وعدد من رجال الأعمال البارزين في الشرق الأوسط بهدف إنعاش اقتصاد المنطقة.

كما انتقد غرينبلات السلطة الفلسطينية بعد اعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان السلطة الفلسطينية لن تشارك في ورشة العمل الاقتصادية في البحرين التي دعت اليها الولايات المتحدة للكشف عن الجزء الأول من خطة السلام الامريكية.

وقال غرينبلات :" من الصعب ان نفهم لماذا ترفض السلطة الفلسطينية ورشة عمل صممت لمناقشة رؤيا مع إمكانية لتغيير جذري لحياة الناس ووضع الناس على طريق نحو مستقبل أكثر اشراقا".

وأضاف المبعوث الأمريكي ان :"التاريخ سيحاكم السلطة الفلسطينية بقسوة لتضييع فرصة يمكنها ان تعطي الفلسطينيين شيئا مختلفا جدا، وشيئا إيجابيا جدا، مقارنة بما لديهم اليوم".