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تلقت دعوة رسمية .. اسرائيل تقرر المشاركة في مؤتمر البحرين حول "صفقة القرن"

الثلاثاء 21 مايو 2019 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تلقت دعوة رسمية .. اسرائيل تقرر المشاركة في مؤتمر البحرين حول "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

 ذكر مسؤول إسرائيلي بارز،  أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل في إطار "صفقة القرن".
ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي البارز قوله، إن الإدارة الأمريكية وجهت لإسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل.
وأضاف المصدر أنه تم إرسال الدعوة في نسخة ورقية وهي في طريقها إلى إسرائيل عبر البريد الدبلوماسي، موضحا أنه من المتوقع أن ترد إسرائيل بشكل إيجابي وأن تشارك في المؤتمر.
وذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، ان إدارة ترامب ستسعى لجمع مئات مليارات الدولارات لصالح الفلسطينيين ودعمهم اقتصاديا، خاصةً في قطاع غزة وذلك ضمن خطة صفقة القرن التي اعلن كوشنير تاجيل الاعلان عنها حتى اشعار اخر.

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