  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجواء حارة وجافة

الثلاثاء 21 مايو 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء حارة وجافة


رام الله / سما /

 قالت الارصاد الجوية ان فلسطين ستتأثر البلاد بموجة حارة مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/05/22:استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/05/23: تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/05/24: تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد وذروتها لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

مبارك: صفقة القرن ستؤدي الى انفجار المنطقة وعلى العرب الاستعداد

للمرة الثانية.. الإنتربول يرفض طلب السلطة الفسطينية ضد محمد دحلان

رجل أعمال فلسطيني كبير يؤكد تلقيه دعوة لمؤتمر البحرين ..ماذا كان رده؟

الهباش يتهم حماس بسرقة المساعدات

حماس والخروج الآمن من حكم غزة...د.صالح النعامي

خيبة أمل اسرائيلية.. سبع دول فقط منحت لممثل إسرائيل في مسابقة "يوروفجين"

ضابط إسرائيلي: العمادي يقوي موقع قطر في الساحة الفلسطينية رغم أنف مصر

الأخبار الرئيسية

حماس

قناة عبرية : اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس و"اسرائيل" لمدة 6 اشهر وحماس تنفي

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء... ترحيب بالقمة الطارئة وجدولة المستحقات المالية

فريق ترامب

صفقة القرن: بيع شقق ناطحة سحاب لم ترسم خططها بعد و68 مليار لفلسطين ومصر والأردن ولبنان...

نبيل عمرو يطالب بالمشاركة.. مجدلاني: من يشارك في مؤتمر البحرين لن يكون الا عميلا للامريكان واسرائيل

مصادر : مقاومون كانوا يستعدّون لإسقاط طائرة أباتشي في التصعيد الأخير بغزة