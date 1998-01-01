تجديد الاعتقال الإداري للأسير بسام أبو عكر للمرة الخامسة

بيت لحم / سما /

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الاداري للأسير الشيخ بسام أبو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين، حيث يأتي هذا التمديد للمرة الخامسة على التوالي، وفق ما ذكرته ابنته الصحافية سجا أبو عكر.

وبحسب الابنة أبو عكر، فقد أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدها المعتقل في سجن عوفر منذ شهر أيار من عام 2017 بتمديد اعتقاله الإداري للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية بمجموع ثلاثين شهراً متتالية، أي ما يعادل العامين ونصف العام، موضحة ان قرار التمديد يتضمن وضع والدها في الحبس الانفرادي والعزل.

وأوضحت ابنة المعتقل أن العائلة تلقت نبأ التمديد لوالدها من قبل المحامين وجهات حقوقية عاملة في مجال الأسرى، والذين أكدوا أنه تم تمديد اعتقاله بشكلٍ منافٍ حتى للقوانين وقرارات المحكمة الاسرائيلية التي لا تجيز الاعتقال الإداري إلا لمدة عامين، وفق ما يُعرف بنظام الاعتقال الجوهري.

وقالت عائلة الأسير أبو عكر إنها تلقت بصدمةٍ نبأ تمديد اعتقال والدها لمدة ستة أشهر إضافية، مستنكرةً هذا القرار العنصري بحق والدها.

وأكدت مصادر حقوقية فلسطينية أن هذه الإجراءات والقرارات الإسرائيلية بحق الأسير أبو عكر هي قرارات غير قانونية، وتُتخذ من قبل مخابرات الاحتلال، ولا علاقة لها بأي شكل قانوني.