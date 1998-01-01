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نتنياهو يوضح حقيقة التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار مع حركة حماس!

الإثنين 20 مايو 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوضح حقيقة التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار مع حركة حماس!


القدس المحتلة / سما /

علق مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الاثنين، على ما اوردته وسائل إعلام عبرية  من انباء حول التوصل لاتفاق تهدئة مع حركة حماس لمدة 6 اشهر.

و بحسب القناة 12 العبرية، قال مكتب نتنياهو:" لا تفاهمات جديدة مع حركة حماس، مشيرا الى  أن الجهود مستمرة لإعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة.

وكانت قناة 12 العبرية (القناة الثانية سابقا)، ذكرت مساء اليوم الاثنين، انه تم التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصر والأمم المتحدة لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.

وبحسب القناة العبرية، فإن الاتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار من قبل الجانبين، وتوقف أي أعمال عنف على السياج الفاصل مع الحفاظ على "المنطقة الأمنية" العازلة لمسافة 300 متر من الحدود، ووقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر.

ووفقا لذات المصدر، فإن إسرائيل أبدت استعدادها لتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، والسماح بنقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر وقطاع الصحة والمالية.

ولفتت إلى أن المفاوضات ستستمر خلال فترة الأشهر الستة بشأن الملفات المذكورة، وفي حال نجحت الأطراف في الحفاظ على حالة الهدوء وتطبيق ما جرى بشكل سريع - كما يطالب الفلسطينيون بذلك- فسيتم إجراء مفاوضات موسعة تشمل قضية الإسرائيليين الاسرى لدى حماس من (سواء كانوا أسرى او جثث).

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