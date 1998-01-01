ملحم: مشروع الربط الكهربائي بين فلسطين والأردن شارف على الانتهاء

رام الله / سما /

قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم إنَّ مشروع الربط الكهربائي بين فلسطين والأردن شارف على الانتهاء، مبينا أنه يعتبر من أهم إنجازات سلطة الطاقة.

وأوضح ملحم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الاثنين، أنَّ الحكومة تعمل على حلّ الإشكاليات المتعلقة بالحد من نسب الفاقد والتعديات على شبكات التوزيع، وتدني معدلات الجباية عبر تشكيل شركات توزيع فنية ومتخصصة بالطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك ودفع الفواتير وتسديد الديون المتراكمة.

وأشار إلى أنَّ هناك محادثات بين الحكومة والجانب الإسرائيلي، تهدف إلى شراء الطاقة الكهربائية منها بأسعار تنافسية وإمكانية تقديم الطاقة بأسعار أقل مما هي عليه، لافتا إلى أن الاحتلال يتذرَّع بوجود ديون مستحقة على عدد من الهيئات المحليَّة، ويشترط الموافقة لافتتاح بعض المحطات بتسديد هذه الديون لتشغيل محطات التحويل في الضفة.