عائلة الجندي غولدن: الاتفاق الفاشل الذي تم صياغته هو هدية وانتصار لحماس

غزة / سما /

علقت عائلة هدار غولدن الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حركة حماس بغزة، مساء اليوم الاثنين، على ما كشفته القناة ال12 العبرية عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لمدة 6 أشهر.

وبحسب موقع مفزاك لايف العبري، قالت عائلة غولدن: قد وعدنا نتنياهو بعدم عقد اي اتفاق هدنة مع حماس قبل عودة الجنود، بل والتزم علنا بهذه القضية.

وأضافت: إن الاتفاق مع حماس هو عملية احتيال على العائلات التي كانت تنتظر ما يقرب من خمس سنوات لإعادة أبنائها من ساحة المعركة والجمهور الذي يؤمن بقيم الجيش الإسرائيلي.

وتابعت: الاتفاق الفاشل الذي تم صياغته هو هدية وانتصار لحماس.