قناة عبرية تكشف تفاصيل اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس و"اسرائيل" لمدة 6 اشهر بوساطة مصرية

القدس المحتلة/ سما/

كشفت القناة الـ12 الاسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، في نشرتها الرئيسية عن ان اتفاقا جرى بين الاحتلال وحركة حماس بواسطة مصرية يقود الى اعلان وقف اطلاق نار لمدة ستة اشهر ويشمل عدم اللجوء الى العنف وانهاء المسيرات قرب السلك الفاصل مقابل تسهيلات تشمل توسيع منطقة الصيد.

و شكك المحلل العسكري الاسرائيلي للقناة الـ 12 روني دانيل في الاتفاق " سننتظر ونرى اذا كان هذا يجدي نفعا ويؤدي الى هدوء على حدود غزة".



ويشمل الاتفاق حسب زعم القناة عودة الاسرى والمخطوفين الاسرائيليين مقابل تسهيلات لقطاع غزة ووقف المسيرات والبالونات قرب السلك الفاصل ".

في معرض ردها، نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم ما أوردته القناة الـ12 العبرية بشأن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار لمدة 6 اشهر بين حماس واسرائيل.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، إن حركة حماس تنفي ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود تهدئة لمدة ستة أشهر، مشيرا الى أن ما اتفق عليه بالوساطة المصرية والقطرية والأممية بين المقاومة والاحتلال هو وقف إطلاق نار مقابل التزام الاحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات