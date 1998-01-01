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الاتحاد الأوروبي: الشرق الاوسط لن يتحمل حرب جديدة

الإثنين 20 مايو 2019 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: الشرق الاوسط لن يتحمل حرب جديدة


بروكسل /سما/

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على أن منطقة الشرق الأوسط ليست بحاجة لأي عنصر تصعيدي جديد، فيما جدد دعوته لكل الأطراف العمل على خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية تدهور العلاقات بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت دعزة الاتحاد الاوروبي بعد صدور تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توعد فيها بسحق ايران في حال هددت واشنطن ومصالحها.

وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد لا يعلق بشكل خاص على كلام الرئيس ترامب، ولكنه يجدد موقفه الداعي للتهدئة والمعلن منذ زمن.

وأضافت: “نحن نعتقد أن المنطقة ليس بحاجة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار، وندعو الجميع للامتناع عن أي عمل يساهم في التصعيد والاستفزاز”.

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