حماس: القضية تمر بمرحلة خطيرة وادارة ترامب واهمة بأن شعبنا يقايض حقوقنا بالمشاريع الاقتصادية

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الاثنين، إن "هناك وهم لدى الإدارة الأمريكية بأن شعبنا الفلسطيني يمكن أن يقايض على حقوقه، وثوابته ومقدساته، وأرضه حتى في أبسط التفاصيل منها مقابل أي تسهيلات أو مشاريع اقتصادية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "شعبنا يبحث عن حريته بطرد الاحتلال عن أرضه وعن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وشدد قاسم على أنهم يرفضون أن تحتضن دولة عربية مثل هذا الورشة مستدركا بالقول: "وجود الورشة على أرض عربية يشجع الإدارة الأمريكية على الاستمرار في طرح مثل هذه المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني، ويشجع الاحتلال للاستمرار في عدوانه، كما يؤكد رواية اليمين الإسرائيلي على أنه يمكنه أن يطبع مع دولة عربية بدون أن يقدم لشعبنا حقوقه".

واعتبر قاسم أن هذه الورشة هي استمرار للاصطفاف الأمريكي إلى جانب الرؤية والرواية اليمينية في إسرائيل.

وأكد قاسم على أن القضية الفلسطينية تمر في مرحلة خطيرة جراء هذا الاصطفاف الأمريكي الكبير مع الاحتلال وإصرار واشنطن على تمرير هذه الصفقة المشبوهة.

وشدد على ضرورة جمع كلمة الفلسطينيين والتوحد عبر إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ، مشيرة إلى أن هذا "يتطلب من السلطة التي لا زالت تراوح في مربع الانقسام ولا تقدم أي شيء تجاهه تعزيز الجبهة الداخلية بحيث تستطيع هذه الجبهة أن تواجه هذه المشاريع". وفق وصفه.

وأشار قاسم في هذا الصدد إلى أن المقاومة الفلسطينية "كانت الأعلى صوتا في مواجهة هذه الصفقة لا سيما في مسيرات العودة بغزة.

وأضاف أنه بالمقاومة وبالوحدة ممكن أن نشكل درعا حصينا لشعبنا وحقوقه من مخاطر هذه الصفقات".