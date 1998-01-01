حكومة غزة توقف موظفين عن العمل.. والنحال: منعطف خطير لن تحمد عقباه

غزة / سما/

أصدرت الحكومة بغزة، قراراً بإيقاف رئيس قسم السياسات الصحية في وزارة الصحة الطبيب إيهاب النحال عن العمل، إذ يقود حملة شعبية لمناصرة الموظفين بغزة.

وأُبلغ النحال بالقرار عن طريق وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، لحين انتهاء إجراءات التحقيق معه حول المخالفات المنسوبة إليه بشأن انتهاكه لواجبات الوظيفة العامة، وفق ما جاء في كتاب الإيقاف.

في السياق، قال إيهاب النحال على حسابه على الخاص على "فيس بوك" :"بصفتي رئيسا للحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة أعتبر أن هذا القرار غير مسئول ومنعطفاً خطيراً لن تحمد عقباه، وأعتبر أي مساس بالاخوين أ. مهدي مشتهى وأ. ناصر الكتناني سيعتبر تأجيجا لصفوف الموظفين واشعالا للفتنة داخل أروقة العمل الحكومي.

ووجه نداء أخير للحكومة بالتراجع عن قراراتها، وتغليب العقل للحفاظ على استمرار مسيرة العمل الحكومي.

وأضاف بعد أن أوقفت وزارة الصحة د. ايهاب النحال عن العمل، وزارة الداخلية توفف ا.مهدي مشتهى وا. ناصر الكتناني عن العمل وتحول ملفاتهم للقضاء العسكري، والتهمة : الدفاع عن حقوق الموظفين.

وتابع فإذا كان الدفاع عن حقوق الموظفين جريمة فلتحاسبنا الحكومة كيفما شاءت، كل الشرف والاعتزاز بالدفاع عن حقوق المقهورين.





