الجامعة العربية تعمم على الدول الأعضاء دعوة لعقد قمة عربية طارئة

القاهرة /سما/

صرحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنها عممت الدعوة الموجهة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لقادة الدول العربية لعقد قمة طارئة في مكة يوم الخميس 30 مايو الجاري.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، إن القمة ستُكرّس لبحث "الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية"، حسب المصدر.

وأوضح المصدر، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المادة (3) من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، التي تنص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.

وقد رحب عدد من الدول العربية بدعوة العاهل السعودي إلى عقد قمة طارئة، فيما صرحت قطر في وقت سابق بأنها لم تتلق دعوة بعد.