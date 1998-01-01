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بوجبا يوجه ضربة قوية ليوفنتوس ويختار ريال مدريد

الإثنين 20 مايو 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يوجه ضربة قوية ليوفنتوس ويختار ريال مدريد


مدريد/ وكالات/

 يستعد الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، لتوجيه ضربة قاسية إلى يوفنتوس، عندما يختار الانتقال لريال مدريد، للتدريب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ريال مدريد كان ينوي الانسحاب من صفقة بوجبا، بسبب عدم قدرته على توفير الراتب الذي يحتاجه لاعب اليونايتد، مفسحًا الطريق ليوفنتوس لاستعادة نجمه السابق.
ومن المعروف أن يوفنتوس يسعى لاستعادة بول بوجبا من جديد، حيث قرر عرض أكثر من لاعب للبيع من أجل توفير النفقات اللازمة لضم بوجبا، بحسب التقارير الواردة من إيطاليا.
وعلى ما يبدو أن بوجبا لا يريد العودة لليوفي، واختار الانتقال لريال مدريد، خاصة بعدما أبدى موافقته على تخفيض راتبه من أجل الانتقال لسانتياجو برنابيو والتدريب تحت قيادة زيدان.
يُذكر أن بوجبا كان قريبا من الرحيل عن يونايتد في الصيف الماضي، بسبب خلافات مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، إلا أنه استمر ورحل مورينيو، والآن تجددت رغبة اللاعب الفرنسي في الخروج من أولد ترافورد، خاصة بعدما فشل النادي في التأهل لدوري الأبطال.

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