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الرئيس يمنح الشهيد عصام السرطاوي وسام الاستحقاق والتميز الذهبي

الإثنين 20 مايو 2019 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح الشهيد عصام السرطاوي وسام الاستحقاق والتميز الذهبي


باريس /سما/

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهيد الدكتور عصام السرطاوي، وسام الاستحقاق والتميز الذهبي، تقديراً لعمله المخلص والمتفاني طيلة مسيرته الدبلوماسية والوطنية المتميزة، وتثميناً لجهوده في إعلاء مكانة فلسطين والدفاع عن حقوق وطنه وشعبه.

ونيابة عن الرئيس، سلم سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، الوسام، للسيدة نادية السرطاوي ابنة الشهيد، وشقيقه المهندس مثنى السرطاوي، بمقر السفارة في فرنسا.

واكد السفير الهرفي، الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس لتكريم الشهداء، الذين قدموا أرواحهم على محراب حرية الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.

بدوره، شكر شقيق الشهيد السرطاوي، الرئيس على مبادرته الكريمة، مؤكداً أن الدرب الذي سار عليه واستشهد فيه شقيقه ما زال طويلاً وأن الحرية تتطلب تقديم التضحيات للوصول الى الاهداف العليا التي استشهد من اجلها الآلاف من ابناء شعبنا.

يذكر أن الشهيد السرطاوي شغل منصب مستشار الرئيس الشهيد ياسر عرفات لشؤون منظمة الاشتراكية الدولية، واعتمد ممثلا لحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في هذه المنظمة الدولية، التي تضم المئات من الاحزاب الاشتراكية عبر العالم، واغتيل عام 1983 على يد الموساد الاسرائيلي اثناء مشاركته في دورة لمنظمة للاشتراكية الدولية في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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