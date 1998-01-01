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الحوثيون : لم نطلق اي صاروخ باتجاه مكة المكرمة

الإثنين 20 مايو 2019 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون : لم نطلق اي صاروخ باتجاه مكة المكرمة


صنعاء /وكالات/

نفى المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يحيى سريع، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية سعودية ذكرت أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

وقال سريع، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، إنها "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهدافنا لمكة"، في محاولته لـ"حشد الدعم والتأييد لعدوانه الوحشي على شعبنا اليمني العظيم"، بحسب البيان.

واتهم المتحدث الرياض "باستغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين وذلك لتحقيق أهداف ومخططات أعداء الأمة".

وختم البيان بالقول: "أما بشأن عملياتنا العسكرية فنحن لا نتردد في الإعلان عنها، ولا نحتاج إلى أن ننتظر اجتهادات غير صحيحة أو ادعاءات باطلة تتحدث عن أهدافنا وتوقيت عملياتنا".

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت وسائل إعلام سعودية إن دفاعات المملكة تصدت لصاروخين أطلقهما الحوثيون فوق مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمنطقة مكة المكرمة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض الصاروخين الذين أطلقا من اليمن.

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