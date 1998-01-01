الجيش الجزائري يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد

الجزائر- سما-

أعلن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد تفاديا للفراغ الدستوري.

وأكد الفريق أحمد قايد صالح، في تصريح اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، ويجنب الوقوع فيما سماه "فخ الفراغ الدستوري" وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.

وقال إن الخطوة الأساسية تتمثل في تنصيب وتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات.

وحدد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم الرابع من يوليو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية.

وقدم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام السابق.