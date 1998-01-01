وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يصل طهران ويلتقي نظيره محمد جواد ظريف

طهران /وكالات /

أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، بحث، اليوم الاثنين، مع نظيره الإيراني في طهران، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ناقش مع نظيره العماني، يوسف بن علوي، الذي يزور طهران حاليا، العلاقات المشتركة بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية العماني في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وكان ظريف رد في تغريدة له اليوم الاثنين على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشددا على أن الإرهاب الاقتصادي والتهديد بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.