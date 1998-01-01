غزة: بدء توزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية

غزة / سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن انطلاق عملية توزيع لحوم الهدي والأضاحي، المقدمة من المملكة العربية السعودية، على نحو 50 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في قطاع غزة، عبر لجان الزكاة التابعة لها، منوهًة إلى أنها شكلت اللجان المطلوبة لعملية التوزيع بعد وضع المعايير التي تضبط وتضمن الشفافية الكاملة.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، عقدته أمام الثلاجات المخزنة فيها اللحوم بمحافظة خان يونس: لقد وصلت قافلة اللحوم يوم الخميس الماضي محملة بـ 25 ألف ذبيحة، وزن كل ذبيحة 10 كيلو غرام تقريباً، وذلك عبر معبر رفح.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المشروع، جاء استمراراً لجهود السعودية، بدعم الشعب الفلسطيني، وتخفيفاً من معاناته، واستمراراً للجهود التاريخية المعروفة للملكة في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن المملكة، قدمت الجزء الثاني من المشروع للعام الثاني.

وذكرت الأوقاف، أن وفدًا من الهلال الأحمر الفلسطيني، ومندوب من وزارة الأوقاف، استلموا الشحنة بشكل رسمي من الهلال الأحمر المصري، فور وصولها إلى معبر رفح بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن ثم تم تسليمها إلى وزارة الأوقاف بغزة من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق ما تم الاتفاق عليه مع البنك الإسلامي للتنمية.

وثمنت الأوقاف، الدور الكبير للمملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإدارة المشروع، وإدارة البنك الإسلامي للتنمية، على جهودهم الكبيرة في هذا المشروع، مشيدةً في الوقت ذاته بالدور المصري في تسهيل وصول الشحنة بسلامة من خلال السماح للشاحنات بدخول القطاع.

كما وتشكر الوزارة الهلال الأحمر المصري، والهلال الأحمر الفلسطيني، على التعاون الذي أبدوه في استقبال الشحنة، وتسهيل مرورها إلى قطاع غزة.