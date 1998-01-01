الرئيس يصل قطر في زيارة هامة ...

الدوحة /سما/

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، الى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الرئيس، لدى وصوله إلى أرض مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.

وقال السفير غنّام، إن الرئيس سيلتقي خلال زيارته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعددا من كبار المسؤولين القطريين.

وأضاف أن الزيارة هامة وتأتي في إطار العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، وسياسة التشاور مع الاشقاء العرب حول مختلف القضايا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ويرافق الرئيس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.