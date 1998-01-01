فتح تعلق على استضافة البحرين لورشة عمل اقتصادية يشارك فيها وزير إسرائيلي!

غزة / سما /

طالبت حركة فتح ، اليوم الاثنين، دولة البحرين الالتزام بالاجماع العربي ومبادرة السلام العربية، وعدم الخروج عن مقررات القمم العربية.

وتعقيبا على استضافة البحرين لمؤتمر السلام الاقتصادي، قال فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إن استقبال دولة البحرين ورشة عمل اقتصادية يشارك فيها وزير إسرائيلي تعد تطبيعا مع الاحتلال، وتساوقا مع صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وشدد ابو عيطة على أن القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز ، لا تحل عبر الورشات او المؤتمرات الاقتصادية، مؤكدا أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.