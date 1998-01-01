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عبد الهادي يبحث مع وزير السياحة السوري تعزيز الترويج السياحي بين البلدين

الإثنين 20 مايو 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يبحث مع وزير السياحة السوري تعزيز الترويج السياحي بين البلدين


دمشق /سما/

بحث السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، مع وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني سبل تعزيز الترويج السياحي بين البلدين، وإمكانية تسهيل دخول الفلسطينيين ضمن مجموعات سياحية لسوريا.

وأكد عبد الهادي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة السياحة بالعاصمة السورية دمشق، عمق العلاقات الأخوية التي تربط فلسطين بسوريا.

من جهته، أكد مرتيني أن سوريا لا تزال تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، وأن هذا الموقف ثابت على الرغم من كل التحديات التي واجهتها خلال سنوات الأزمة.

ورحب بزيارة "المجموعات السياحية الفلسطينية لبلدهم الثاني سوريا". وأبدى استعداد وزارة السياحة لتقديم كل التسهيلات لهذه المجموعات.

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