زيلينسكي يؤدي اليمين رئيسا جديدا لأوكرانيا

كييف /سما/

أدى الممثل الذي أصبح سياسيا فولوديمير زيلينسكي اليمين اليوم الإثنين، ليصبح الرئيس السادس لأوكرانيا، متعهدا بإحلال السلام في البلاد.

وخلال هذا الحدث وضع زيلينسكي يده اليمنى على الدستور الأوكراني وتعهد بالدفاع عن سيادة واستقلال بلاده ورعاية الشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي في خطاب تنصيبه، إن مهمته الأولى كرئيس هي وضع نهاية للعدائيات في منطقة دونباس الواقعة شرقي البلاد.

وأضاف زيلينسكي "إنني مستعد لفعل أي شيء. أنا بالتأكيد لست خائفا من اتخاذ قرارات صعبة. أنا على استعداد لخسارة شعبيتي ودعمي، وإذا تطلب الأمر، فإنني مستعد لخسارة منصبي من دون تردد من أجل إحلال السلام"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية عنه.

ودعا زيلينسكي الحكومة الأوكرانية الحالية إلى الاستقالة وأعلن حل البرلمان.

أقيمت مراسم التنصيب الرسمي في مقر البرلمان الأوكراني، بحضور عشرات من كبار الشخصيات الأجنبية. وترأس سفير الصين لدى أوكرانيا دو وي الوفد الصيني لحضور هذا الحدث.

في 21 أبريل الماضي، انتخب زيلينسكي (41 عاما)، الذي حصل على أكثر من 73 بالمائة من الأصوات، ليكون رئيسا لأوكرانيا لمدة خمسة أعوام.