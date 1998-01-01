  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

49 يوماً على إضراب الأسيرين الحروب والعويوي

الإثنين 20 مايو 2019 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
49 يوماً على إضراب الأسيرين الحروب والعويوي


رام الله / سما /

يواصل الأسيران عودة الحروب وحسن العويوي من محافظة الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 49 يوماً رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسيرين عدة مرات منذ شروعهما في الإضراب؛ وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية تركزت عمليات النقل إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية التي تتفاقم مع طول مدة الإضراب.

وأكد نادي الأسير أن لا حوار جدي حتى الآن بشأن قضيتهما، وأن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في الاستجابة لمطلبهما، في محاولة لإنهاكهما صحياً وكسر إرادتهما.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الحروب (32 عاماً) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال.

أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

البيت الابيض : الجزء الاقتصادي من صفقة القرن سيعلن من البحرين

رسميا.. تل ابيب تعلق على ظهور علم فلسطين خلال فقرة مادونا في حفل "يوروفيجن"!

مبارك: صفقة القرن ستؤدي الى انفجار المنطقة وعلى العرب الاستعداد

الاحمد يوضح حقيقة "تجميد" القاهرة لجهودها فيما يخص المصالحة الفلسطينية!

للمرة الثانية.. الإنتربول يرفض طلب السلطة الفسطينية ضد محمد دحلان

الهباش يتهم حماس بسرقة المساعدات

ضابط إسرائيلي: العمادي يقوي موقع قطر في الساحة الفلسطينية رغم أنف مصر

الأخبار الرئيسية

فريق ترامب

صفقة القرن: بيع شقق ناطحة سحاب لم ترسم خططها بعد و68 مليار لفلسطين ومصر والأردن ولبنان...

نبيل عمرو يطالب بالمشاركة.. مجدلاني: من يشارك في مؤتمر البحرين لن يكون الا عميلا للامريكان واسرائيل

مصادر : مقاومون كانوا يستعدّون لإسقاط طائرة أباتشي في التصعيد الأخير بغزة

اشتية: لم يتم استشارتنا بأي شأن متعلق بمؤتمر البحرين ويستعرض ملامح خطة الـ100 للحكومة

مبارك: صفقة القرن ستؤدي الى انفجار المنطقة وعلى العرب الاستعداد