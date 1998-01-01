الشعبية تحذر من الورشة الاقتصادية في البحرين

غزة / سما/

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، من خطورة ما تُسمى "الورشة الاقتصادية"، المقرر عقدها في البحرين، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، والتي أُعلن عنها بأنها المرحلة الأولى من صفقة القرن.

ورأت الجبهة في بيان لها، أن عقد الورشة في البحرين لا يعدو عن كونه منصة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني "صفقة القرن"، وتبني رؤية نتنياهو المدعومة أمريكياً لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحل للصراع العربي والفلسطيني مع الاحتلال.

ودعت الجبهة إلى موقف فلسطيني موحد يعلن رفض أية مشاركة رسمية أو غيرها في ورشة البحرين "المسمومة"، ومحاسبة من يخرج على هذا الموقف، ومقاومة أية نتائج تصدر عنها، كجزء من المقاومة الشاملة "لصفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، كما جاء في البيان.

كما دعت الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إعلان موقف واضح وصريح لا لبس فيه برفض ومقاومة ورشة البحرين، والمبادرة بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الاتفاق على خطة موحدة، وسياسات مشتركة للتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية والتحرك العاجل لقطع الطريق على أية مساعٍ لاستصدار قرارات داعمة لورشة البحرين المشبوهة، من قبل القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليهما العاهل السعودي نهاية هذا الشهر، وعدم السماح بأي حالٍ من الأحوال لأن تتبنى القمتان، صراحة أو مواربة صفقة القرن التصفوية.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى التحرك العاجل لحماية قضيتها المركزية، قضية فلسطين، والتصدي لأنظمتها التابعة للإدارة الأمريكية ولمخططاتها المعادية لمصالح شعوبها، وسياساتها التطبيعية مع الكيان الصهيوني، وفق نص البيان.