تركيا تأمر باعتقال 249 موظفاً من وزارة الخارجية

انقرة /سما/

أمرت السلطات التركية، الاثنين، باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية، للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة للداعية التركي، وجاء أمر الاعتقال من أفراد وزارة الخارجية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة، حسب ما ذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية.

ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع غولن، الذي يعيش بمنفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة 15 من تموز/ يوليو 2016 فيما ينفي غولن مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.

واعتقلت الشرطة 78 مشتبهاً به حتى الآن بعمليات تمت في 43 إقليماً، بينما تتعقب الباقين، وفق المحطة.

كذلك اعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم بانتظار محاكمتهم، فيما أقالت نحو 150 ألفاً من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب.

وتقول الحكومة التركية إن تلك الإجراءات الأمنية ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد.

وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.