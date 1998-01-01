تل ابيب تدفع واشنطن لحرب مع إيران ستكون "عالمية ثالثة"!

برلين /سما/

قالت مجلة "كونترا مجازين" الألمانية إن "إسرائيل" تدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، ونتيجة لذلك يمكن أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة.

ووفقا لـ Contra Magazin، فإن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية هي القوة الدافعة الرئيسية التي تدفع حكومة ترامب إلى تدمير اقتصاد دولة ذات سيادة إيران، وأصبحت العقوبات الكثيرة ضد طهران أداة للنضال ضدها.

ونوهت إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الصفقة النووية الإيرانية في مايو 2018، وبعد ذلك، أعلن ترامب عن فرض قيود على تصدير النفط الإيراني، ووعد بتخفيض مبيعاته إلى الصفر. والمواجهة لم تنته بعد.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني هو منظمة إرهابية، وردت إيران على هذا بالمثل.

وذكرّت المجلة بقوة إسرائيل العسكرية، قائلةً "هذه هي الدولة النووية الوحيدة غير المعلنة في العالم التي لديها مخزونات من أسلحة الدمار الشامل، والتي، حسب التقديرات، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 400 رأس نووي وكيميائي".

وأضافت: "أدى تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة إلى أن الولايات المتحدة تنوي نشر ما يصل إلى 120 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، إذا لم تتوقف إيران عن العمل على الأسلحة النووية".

وأشارت إلى أن الدور الذي ستلعبه القوات العسكرية الإسرائيلية ما زال مجهولاً، لكن من المرجح جدًا أن يتم نشر صواريخ كروز من أسطول الغواصات الألمانية التي تحمل أسلحة نووية وصواريخ وسرب من قاذفات "إف-35" التي بنيت في الولايات المتحدة.

واعتبرت المجلة أن محاولات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو لجذب دول أوروبية أخرى لدعم موقف عدواني تجاه إيران يُنظر إليها بازدراء. ومع ذلك، تبقى إسرائيل حليفا للولايات المتحدة ومستعدة لفعل أي شيء.

ورأت أنه إذا حدث هذا، فسوف تتعرض إيران لهجوم من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وبيّنت أن مثل هذا الهجوم النووي سيدل على بداية الحرب العالمية الثالثة، لأن الدول النووية الأخرى، مثل الهند وباكستان وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا، ستتخذ مواقف معارضة، وستواصل بريطانيا ، كداعم لنتنياهو، التجارة الثنائية مع إسرائيل عن بعد.

وحسب المجلة: "مع ذلك، فإن الشرق الأوسط ككل، بما في ذلك إسرائيل، سيعاني أيضًا من الآثار الكارثية للإشعاعات المؤينة على الغذاء والماء، وسوف يموت معظم السكان. إذا تصاعد الصراع وانتشر إلى أوروبا، فقد تصل الخسائر إلى مئات الآلاف من الجانبين".

ودعت الاتحاد الأوروبي للعمل بسرعة وحسم لإفشال الأعمال العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام العالمي.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي التدخل فورًا لتجنب حرب نووية كارثية.