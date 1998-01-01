وزير التربية يتسلم رسالة من نظيره التونسي تؤكد على أصالة التعاون

رام الله / سما /

تسلّم وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الاثنين، من سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، رسالةً من وزير التربية والتعليم التونسي حاتم بن سالم؛ تؤكد على قوة وأصالة العلاقات التعاونية بين البلدين الشقيقين.

وشدد عورتاني خلال لقائه مع السفير في مدينة رام الله، على متانة العلاقات بين فلسطين وتونس، والأخوة الراسخة الممتدة على مدى قرون طويلة، املا بتوسيع التعاون المشترك بما يخدم التعليم في كلا البلدين.

وبحث عورتاني مع السفير بن فرح سبل تعزيز التعاون في عديد المجالات التربوية، للارتقاء بالتعليم ومخرجاته، وإمكانية بلورة بروتوكول تعاوني مقترن بصياغة مذكرات تعاون تشمل دعم التعليم، خاصة المهني منه، ودمج الطلبة الفلسطينيين في مخيمات صيفية تونسية لتبادل الثقافات والخبرات، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في التعليم، والترتيب لعقد مؤتمر مشترك لتبادل الخبرات وإصلاح التعليم؛ للارتقاء بجودة هذا القطاع ومخرجاته لتتواءم مع احتياجات سوق العمل.

من جانبه، اكد بن فرح على عمق وقوة العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي، ودعم الجمهورية التونسية ومساندتها الدائمة لفلسطين وشعبها وقضيتها، داعياً إلى توأمة بعض المدارس المرتبطة بتونس، مؤكداً مواصلة التعاون لرفعة القطاع التعليمي في كلا البلدين.