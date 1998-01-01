رجل أعمال فلسطيني كبير يؤكد تلقيه دعوة لمؤتمر البحرين ..ماذا كان رده؟

رام الله /سما/

قال رجل الأعمال الفلسطيني، بشار المصري: إنه تم توجيه دعوة له؛ للحديث بما يسمى مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" في المنامة.



وشدّد في منشور على موقعه عبر (فيسبوك)، على أنه لن يشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاته أو في أي من نتائجه وتوابعه.



وأكد على موقفه الواضح، بأنه لن يتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى أن الفلسطينيين قادرون على النهوض باقتصادهم بعيداً عن التدخلات الخارجية.



وأضاف: أن "فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة، يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن".



وكشف البيت الأبيض عن أول إجراء سيتخذه قريباً في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمعروفة باسم (صفقة القرن).



وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين، في بيان مشترك صدر عنهما مساء أمس الأحد، أن العاصمة البحرينية المنامة، ستستضيف في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، مؤتمراً للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



