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مصادر : مقاومون كانوا يستعدّون لإسقاط طائرة أباتشي في التصعيد الأخير بغزة

الإثنين 20 مايو 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر : مقاومون كانوا يستعدّون لإسقاط طائرة أباتشي في التصعيد الأخير بغزة


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر من المقاومة في قطاع غزة، أن مقاومين كانوا يستعدّون لإطلاق صاروخ تجاه طائرة أباتشي عسكرية إسرائيلية كانت تقف على الحدود الشرقية لمنطقة مدينة غزة خلال جولة التصعيد الأخير.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "القدس"، فإن مقاومين حاولوا استخدام صاروخ "سام" لإطلاقه تجاه طائرة أباتشي كانت تقف داخل حدود كيبوتس ناحل عوز العسكري شرق غزة، وتحديدًا قبالة حي الشجاعية، إلا أن طائرة استطلاع إسرائيلية باغتتهم وأطلقت صاروخًا تجاههم.

ووفقًا للمصادر، فإن العملية كانت ستتحقق لولا تدخل طائرة استطلاع إسرائيلية في اللحظات الأخيرة ما أدى لاستهداف المقاومين. مشيرةً إلى أن العملية تم إصدار أوامر بتنفيذها بعد أن لجأت إسرائيل لقصف عدة مبانٍ سكنية مدنية للمواطنين وفي إطار قوة الردع.

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