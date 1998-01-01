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أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار

الإثنين 20 مايو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوبرا وينفري تكشف عما فعلته بعد تحقيق أول مليون دولار


وكالات / سما /

كشفت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري عما فعلته فور تحقيقها للمليون الأول في حياتها، خلال حوارها مع المجلة التي تمولها "O, The Oprah"، فقد أرادت توثيق اللحظة التاريخية، بعد تلقيها شيك يتضمن 6 أصفار موضحة: "أول شيء فعلته أنني صورت الشيك، لذا هناك صورة وأنا أقبض عليه بيدي"، وعن أول شيء فكرت في شرائه، أجابت وينفري صاحبة الـ65 عامًا، بأنها قررت بيع عدد من المناشف الكبيرة الناعمة من العلامة التجارية رالف لورين.

كما تلقت أسئلة من فتيات صغيرات عن حياتها ومسيرتها الملهمة، وتحدثت عن أفضل شيء تعلمته عندما أصبحت ناضجة قائلة: "أنني أصبحت مسؤولة عن حياتي، وأن أفضل ما يمكنني فعله هو أن أكون الشخص الذي يستمع إلى قلبه، أن أتبع ما أعتقد أنه الصح، وألا أستمع إلى أفكار الجميع حول ما يجب أن أفعله أو من يجب أن أكون ". 

جدير بالذكر أن أوبرا وينفري منتجة منفذة لعدد من المشاريع السينمائية والتليفزيونية خلال الفترة الحالية، منها مسلسل David Makes Man، ومسلسل Cherish the Day، وفيلم The Color Purple.

#أوبرا وينفري

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