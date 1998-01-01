مغني يحذف أغنية خوفا على سلامته الشخصية

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، أن مغني راب كمبودي قد قام برفع أغنية تدور كلماتها حول الظلم الاجتماعي في البلاد، من على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زارت السلطات منزل والديه وقالت الشرطة إنها تضر بصورة الحكومة.

وقال تشون ديمي لصحيفة "بنوم بنه بوست" إنه حذف أغنيته "سانجكوم نيس" ومعناها (هذا المجتمع)، بسبب وجود مخاوف على سلامته الشخصية وسلامة عائلته أيضا.

وأفادت صحيفة "بنوم بنه بوست" بأن الأغنية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقام الزعيم السابق لحزب المعارضة الرئيسي المحظور في البلاد، بتداولها على موقع "فيسبوك" في وقت سابق من الشهر الجاري، تتحدث عن العديد من المظالم الاجتماعية، التي تشمل الفساد والنزاعات حول الأراضي ومعاناة الفقراء.

ويشار إلى أن الحكومة الكمبودية تفرض رقابة - بصورة منتظمة - على الموسيقى التي يرى المسؤولون إنها تضر بسمعة البلاد أو الحكومة.

ومازالت الإصدارات غير الرسمية للأغنية متاحة على موقع "يوتيوب" اليوم الاثنين.