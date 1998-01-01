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تايلاند تغلق شاطئ "مايا باي" حتى 2021

الإثنين 20 مايو 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تايلاند تغلق شاطئ "مايا باي" حتى 2021


وكالات / سما /

اصدرت السلطات التايلاندية قرار بمنع زيارة شاطئ مايا باي حتى 2021 على الأقل لإصلاحه بعد سنوات من الأضرار التي لحقت به.

وجرى غلق الشاطئ البكر الواقع في جزيرة "كوه في في" بجنوب البلاد أول مرة في حزيران بعدما تم اكتشاف أن أغلب شعابه المرجانية تلفت جراء مراس السفن.

واكتسب الشاطئ شهرة جراء فيلم " الشاطئ" الذي غرض عام 2000 .

وكانت الحكومة تعتزم في البداية غلق الشاطئ لأربعة أشهر ولكنها قررت فيما بعد إبقاءه مغلقا لفترة أطول بدون إطار زمني محدد.

وقال تون تامرونجناواساوات، وهو أستاذ بارز في علم البيئة البحرية في جامعة كاسيتسارت في بانكوك حيث يشرف على جهود استعادة الشعاب المرجانية بالشاطئ: "جهود الإصلاح تستغرق وقتا. إنها صعبة للغاية خصوصا في ظل نفوق أغلب الشعاب المرجانية".

وأضاف أنه تمت زراعة أكثر من 23 ألف شعاب مرجانية جديدة منذ غلقه العام الماضي، ولكن لن يُعرف الآن العدد الذي أبيض منها جراء شمس الصيف القوية.

وقال تون إن الضرر الإجمالي الذي لحق بالشعاب المرجانية في تايلاند وصل مستوى "حرج" في ظل زيادة ملفتة على مدار العقد الماضي، مضيفا أن صناعة السياحة المزدهرة في البلاد هي ما يلقى عليها باللائمة.

وزار نحو 38.2 مليون سائح تايلاند في 2018 بارتفاع من 34 مليون العام السابق عليه.

وفي شاطئ مايا باي وحده، توافد نحو أربعة آلاف سائح يوميا، وهي أكبر من القدرة الاستيعابية الفعلية للشاطئ. وبعد إعادة فتحه، من المتوقع ألا يتم السماح سوى لنحو ألفين شخص بزيارته يوميا.

#شاطئ #مايا باي

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