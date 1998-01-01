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قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة

الإثنين 20 مايو 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير، في بيان له، أن مواطنين جرى اعتقالهما من رام الله وهما: غازي محمد الدرباني (18 عاماً) من بلدة كفر مالك، وعادل أحمد الخطيب (22 عاماً) من بلدة عارورة.

فيما اعتقل مواطن من بلدة السيلة الحارثية في جنين وهو عصام جرادات، إضافة إلى مواطنين آخرين اُعتقلا من محافظة الخليل وهما: عبد الهادي أبو عيشة، ومحمد إسماعيل ارزيقات.

ومن بلدة تياسير في طوباس اُعتقل المواطن إبراهيم محمد عبد الرازق.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس الفتاة روان نادر عبد الحفيظ العموري (22 عاماً) من الخليل.

#قوات الاحتلال

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