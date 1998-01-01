غزة: المشروبات الوطنية تشارك أكثر من 400 طفل يتيم إفطارات رمضانية

غزة / سما /

نظمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي إفطارها السنوي الذي شارك فيه هذا العام 410 طفلا يتيما، وذلك بالتعاون مع جمعيتي حصاد الخير لرعاية الأيتام ومبرة الرحمة، حيث جرى تنظيم فعالية الإفطار في مطعم الروتس على شاطئ بحر غزة، بمشاركة مجموعة من الموظفين إلى جانب أوصياء الأطفال ومعلميهم.

وقال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية إن تنظيم هذه الفعالية السنوية، بما تحمله من دفء المشاعر والمحبة للأطفال، تأتي حقيقا لمبادئ التكافل الاجتماعي وتوثيق أواصر المجتمع في شهر رمضان الفضيل، وهو ما تسعى إدارة الشركة للوصول إليه التزاما منها بمبدأ المسؤولية المجتمعية. وأضاف الهندي أن شركة المشروبات الوطنية لا تقتصر مشاركتها في شهر رمضان على مشاركة الأسر والعائلات على مائدة الإفطار، بل تحاول على الدوام أن تخلق لحظات من الفرح والألفة والأجواء العائلية الحميمة للأطفال الأيتام.



كما ثمن الهندي التعاون السنوي، والشراكة الطويلة في عمل الخير مع جمعيتي مبرة الرحمة وحصاد الخير، مؤكدا أن استمرار العلاقة مع الجمعيتين يدل على طيب النوايا، مشيدا بجهودهما الإنسانية المقدرة باحتضان الأطفال الأيتام ومد يد العون لهم، والحرص على تنشئتهم في بيئة سليمة وصحية، وتوفير الخدمات التعليمية لهم لا سيما في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة بشكل مستمر.



من جهته عبر د. صبحي اليازجي عن جزيل الشكر والامتنان من إدارة جمعية حصاد الخير والأيتام لشركة المشروبات الوطنية، لحرصها الشديد على متابعة ودعم الأطفال الأيتام بإقامة الإفطارات الرمضانية على مدار أربع سنوات متتالية، بالإضافة إلى تقديمها الإسناد المستمر لليتيم الفلسطيني، وإمداد الطلبة الأيتام والفقراء بالحقائب المدرسية كل عام.

وأضاف اليازجي: "كما كل عام، تخلل الإفطار فقرات متنوعة من الأدعية الدينية والدبكة الشعبية وحديث عن مكانة رعاية وكفالة الأيتام"، مضيفا أهمية دور هذه الفعالية التي تدخل السرور إلى قلوب الأطفال، وتمنحهم فرصة الدخول إلى الأماكن التي يظنون أنها حكر على الطبقة الغنية، إلى جانب بث روح الألفة بين الأوصياء والعائلات والمعلمين.