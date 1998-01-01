إذا طرأت هذه التغيرات علي شريك حياتك..فهو يخونك

وكالات / سما /

تعتبر الخيانة الزوجية من أكثر العوامل التي تؤدي إلى شرخ عميق في العلاقة الزوجية، وقد تساهم في انهيارها بشكل كامل.



وعادة ما تكون هنالك تغيرات في سلوك شريك الحياة تدل على الخيانة الزوجية، لذا أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية قائمة بالتغيرات الطفيفة التي تطرأ على أحد طرفي العلاقة الزوجية وتكون دليلاً على خيانته للطرف الآخر:



1- الحرص على سرية الهاتف

عادة ما يحرص الشريك الذي يمارس الخيانة الزوجية على إبعاد هاتفه عن متناول شريكه خشية اكتشافه اتصالات أو رسائل نصية تدل على خيانته.



2- الغياب عن المنزل

عندما يبدأ شريك حياتك بالتغيب عن المنزل لأوقات طويلة ويختلق أعذاراً واهية للخروج، فقد يكون هذا مؤشراً على أنه يلتقي بشخص من الجنس الآخر.



3- تغيرات في الملابس

قد يعمد الشريك إلى إجراء تغييرات على أسلوب حياته وملابسه، وهنا يجب التنبه إلى أن هذا التغير يمكن أن يكون دليلاً على خيانته لك.



4- تغيير نوع العطر

من الممكن أن يكون تغيير نوع العطر الذي يضعه الشريك مؤشراً على خيانته، لذا يجب التنبه إلى هذه النقطة جيداً.



5- شراء الهدايا بشكل غير متوقع

يعمد بعض الرجال إلى شراء الهدايا لزوجاتهم للتغطية على خيانتهم.