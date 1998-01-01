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هل تساعد السبانخ على بناء العضلات؟

الإثنين 20 مايو 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تساعد السبانخ على بناء العضلات؟


وكالات / سما /

يشيع اعتقاد بين الكثيرين بأن تناول السبانخ يساعد على بناء العضلات، بفضل محتواها العالي من الحديد. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

ورداً على هذا الاستفسار، أجابت خبيرة التغذية العلاجية الألمانية هيلغا شتروبه بالنفي، موضحة أن 100 غرام من السبانخ تحتوي على 3.5 إلى 4 ملليغرام من الحديد فقط، وهو ما لا يكفي لبناء العضلات على غرار الشخصية الكرتونية الشهيرة "باباي".

وأضافت شتروبه أن الجسم لا يمتص الحديد النباتي الموجود في السبانخ بشكل جيد، لذا فهي تنصح بتناول السبانخ بالاشتراك مع الأطعمة الغنية بفيتامين C، والتي تساعد على تحسين امتصاص الحديد.

#السبانخ

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