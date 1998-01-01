  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مؤسس هواوي يؤكد استعدادها لمواجهة ضغوط واشنطن

الإثنين 20 مايو 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسس هواوي يؤكد استعدادها لمواجهة ضغوط واشنطن


وكالات / سما /

أبدت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات استعدادها لمواجهة ضغوط واشنطن، مع تقليص ارتهانها للشركات الاميركية، كما اكد مؤسسها في تصريح السبت للصحافة اليابانية.

وفي خضم التوترات التجارية مع بكين، أدرجت وزارة التجارة الأميركية شركة هواوي الأربعاء في لائحة المؤسسات التي لا تستطيع المجموعات الاميركية تزويدها بالتجهيزات إلا بعد الحصول على موافقة السلطات.

واكد رين تشنغفاي السبت للصحافة اليابانية في مقر هواوي بشينزن (جنوب) "نحن مستعدون لذلك". وهو تعليقه الرسمي الأول منذ القرار الأميركي.

وقال رين إن مجموعته ستواصل تطوير مكوناتها الخاصة لتقليص ارتهانها لمجموعة الموردين الأجانب.

ولا تزال شركة هواوي، الرائدة عالميا على صعيد تكنولوجيا الجيل الخامس، تعتمد على تقنيات الموردين الأجانب. وتشتري مكونات بحوالى 67 مليار دولار كل عام، منها 11 مليارا من موردين أميركيين، كما ذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية.

واضطر تشنغفاي (74 عاما) المعروف بتحفظه، الى الخروج من الظل في الأشهر الأخيرة، لمواجهة ضغوط متزايدة على شركته.

ويشتبه بعض البلدان بأنها تقيم صلات محتملة مع أجهزة الاستخبارات الصينية. وتتعرض هواوي أيضا لحملة من واشنطن بهدف إقناع حلفائها بالتخلي عن استخدام معداتها.

وقال تشنغفاي "لم نفعل أي شيء ينتهك القانون"، وتوقع أن يتباطأ نمو هواوي "إنما بصورة طفيفة فقط".

ومنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب شبكات الاتصالات الأميركية الاربعاء من توفير المعدات للشركات الأجنبية التي تعتبر خطرة، وهو إجراء يستهدف شركة هواوي.

وأكد تشنغفاي أن شركته لن تخضع لضغوط واشنطن.

وقال في تصريح لنيكاي، "لن نغير التوجه بناء على طلب الولايات المتحدة ولن نقبل المراقبة مثلما فعلت شركة زد.تي.آي"، في إشارة إلى شركة صينية عملاقة أخرى للاتصالات استهدفتها العقوبات الاميركية العام الماضي.

#هواوي

الأكثر قراءة اليوم

حكومة غزة توقف موظفين عن العمل.. والنحال: منعطف خطير لن تحمد عقباه

مصادر : مقاومون كانوا يستعدّون لإسقاط طائرة أباتشي في التصعيد الأخير بغزة

رجل أعمال فلسطيني كبير يؤكد تلقيه دعوة لمؤتمر البحرين ..ماذا كان رده؟

حماس والخروج الآمن من حكم غزة...د.صالح النعامي

خيبة أمل اسرائيلية.. سبع دول فقط منحت لممثل إسرائيل في مسابقة "يوروفجين"

اشتية: لم يتم استشارتنا بأي شأن متعلق بمؤتمر البحرين ويستعرض ملامح خطة الـ100 للحكومة

بعد غوغل 3 شركات أميركية "تدخل الحرب" ضد هواوي

الأخبار الرئيسية

ترامب

واشنطن اتخذت قرار عقد مؤتمر المنامة بناء على دعوة من البحرين وتم التشاور مع رجال أعمال فلسطينيين

غرينبلات : "رؤيتنا للسلام ليست اقتصادية فقط و التاريخ "سيحاكم السلطة الفلسطينية بقسوة"

92352

"إسرائيل" تدفع أمريكا إلى حرب مع إيران ستكون "عالمية ثالثة"

حماس

قناة عبرية : اتفاق وقف اطلاق النار بين حماس و"اسرائيل" لمدة 6 اشهر وحماس تنفي

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء... ترحيب بالقمة الطارئة وجدولة المستحقات المالية